Названа причина трагедии в Дрогобыче

На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома. Погибли восемь человек. Фото - ТСН

Причиной обвала жилого дома в Дрогобыче Львовской области могло стать плохое состояние средней несущей стены. А также потеря устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

Средняя несущая стена, на которую опирались две другие стены, находилась в непригодном для эксплуатации состоянии. Об этом заявил представитель ГП Западный экспертно-технический центр Гоструда Роман Колдра, передает "Интерфакс-Украина".

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В свою очередь доктор технических наук Роман Демчина подтвердил, что одной из причин обвала стала потеря устойчивости несущей стены. Он не исключил, что после обвала в доме могли появиться дополнительные трещины, которые могут привести к еще одному моментальному разрушению.

На улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома ночью 28 августа. Погибли восемь человек - 4-летний мальчик, женщины в возрасте 20, 44, 64, 79 и 80 лет, двое мужчин - 42 и 62 года. В больницу доставили семерых травмированных, среди которых 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также 2 женщины в возрасте 39 и 41 год. Две женщины в возрасте 24 и 37 лет, которых спасатели извлекли из-под завалов, телесных повреждений не получили.