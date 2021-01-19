Названа причина смерти 37-летнего индуса-дворника

В Киеве в брошенном автомобиле нашли мертвым 37-летнего индуса. Фото: t.me/kyiv_pro_office

37-летний индус-дворник, тело которого нашли в брошенном автомобиле в Святошинском районе Киева, умер от острого инфаркта миокарда.

Следователи проверяют информацию, изложенную в СМИ относительно обстоятельств смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда. Прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина", - отметили в ведомстве.

Дело расследуют как умышленное убийство. Следствие продолжается.

Тело мужчины в автомобиле на ул. Героев Космоса нашли 15 января. В тот день на улице было -11°С.