Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки

В селе Черное Окнянського района Одесской области произошел пожар в частном доме. Погибли 4 девочек. Фото - od.npu.gov.ua

Пожар в селе Черное Окнянського района Одесской области, в котором погибли 4 девочки, мог произойти из-за неосторожного обращения с электроприборами.

Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Предварительно, они угорели, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, родители детей", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Пищанский.

По состоянию на 2 июля следователи начали 2 уголовных производства по статьям "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" и "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Продолжается досудебное расследование.

Пожар в частном доме в селе Черное Окнянского района Одесской области произошло 1 июля. Матерей 19 и 23 лет на момент пожара не было дома. Они были во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила экспертиза.