Назвали предварительную причину смертельного взрыва в многоэтажке

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 324
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 522
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1008
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2241
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1062
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3564
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
4
3
4
5
8
В доме обнаружили тела двоих детей и их отца
В доме обнаружили тела двоих детей и их отца
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-&quot;минеров&quot;
Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-"минеров"
Изготовляли сами и воровали из вещдоков: разоблачили банду полицейских-наркоторговцев
Изготовляли сами и воровали из вещдоков: разоблачили банду полицейских-наркоторговцев
СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие
СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие
Видео
Все видео
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
За рулем человек в красном: в ДБР сделали заявление по делу Трухина
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1062
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1845
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 99
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 09:26

Назвали предварительную причину смертельного взрыва в многоэтажке

  Комментировать
Назвали предварительную причину смертельного взрыва в многоэтажке
В девятиэтажке в Кропивницком взрыв газа разнес квартиру. Погиб хозяин. Его дочери оказались в больнице. Фото: kr.dsns.gov.ua

Взрыв в многоэтажке в Кропивницком произошел из-за незакрытого вентиля подачи газа.

Его не закрыли газовики, когда заменяли счетчик на третьем этаже. Именно поэтому накачали газ в квартиру этажом ниже. Впоследствии там и прогремел взрыв, рассказал городской голова Андрей Райкович, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в Запорожье: часть жителей вернулась в дом

"Подъезд на долгий период выведен из строя, дорогостоящие работы. Приходится решать, как найти жилье, обеспечить на определенный период нормальное проживание и ремонтировать этот дом", - говорит Райкович.

О причинах трагедии пока говорить рано, заявили в Кировоградгазе. Все еще идет следствие и экспертизы.

Взрыв в девятиэтажке в Кропивницком произошел 2 февраля. Квартира, в которой это произошло, сразу загорелась.

Во время пожара погиб 37-летний мужчина. Две его дочери попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. Состояние подъезда, где все произошло, признали аварийным. В капитальном ремонте нуждаются 40 квартир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали предварительную причину смертельного взрыва в многоэтажке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32808
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13140
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12438
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10935
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10422
Происшествия
"Дедовщина" была:: сообщили первые выводы расследования стрельбы на Южмаше
"Дедовщина" была:: сообщили первые выводы расследования стрельбы на Южмаше Просмотров: 36
В доме обнаружили тела двоих детей и их отца
В доме обнаружили тела двоих детей и их отца
4
 Просмотров: 693
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10935
Раненому днепровским стрелком спасли руку
Раненому днепровским стрелком спасли руку Просмотров: 270
Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-"минеров"
Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-"минеров"
4
 2 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
11
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
2
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 866
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть