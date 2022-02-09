Назвали предварительную причину смертельного взрыва в многоэтажке

В девятиэтажке в Кропивницком взрыв газа разнес квартиру. Погиб хозяин. Его дочери оказались в больнице. Фото: kr.dsns.gov.ua

Взрыв в многоэтажке в Кропивницком произошел из-за незакрытого вентиля подачи газа.

Его не закрыли газовики, когда заменяли счетчик на третьем этаже. Именно поэтому накачали газ в квартиру этажом ниже. Впоследствии там и прогремел взрыв, рассказал городской голова Андрей Райкович, передает ТСН.

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"Подъезд на долгий период выведен из строя, дорогостоящие работы. Приходится решать, как найти жилье, обеспечить на определенный период нормальное проживание и ремонтировать этот дом", - говорит Райкович.

О причинах трагедии пока говорить рано, заявили в Кировоградгазе. Все еще идет следствие и экспертизы.

Взрыв в девятиэтажке в Кропивницком произошел 2 февраля. Квартира, в которой это произошло, сразу загорелась. Во время пожара погиб 37-летний мужчина. Две его дочери попали в больницу с ожогами разной степени тяжести. Состояние подъезда, где все произошло, признали аварийным. В капитальном ремонте нуждаются 40 квартир.