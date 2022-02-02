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среда, 02 февраля 2022 18:02

В Кропивницком горела квартира – есть погибший
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В Кропивницком во время пожара в девятиэтажке погиб человек
Фото: ГСЧС
Один человек погиб, трое получили травмы. Среди них два ребенка
Разрушений несущих конструкций нет

В Кропивницком во время пожара в девятиэтажке погиб человек.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"2 февраля в 15:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Попова", - говорится в сообщении.

Один человек погиб, трое получили травмы. Среди них два ребенка.

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Разрушений несущих конструкций нет.

В Днепре 22 января возник пожар в головном офисе сети продуктовых супермаркетов АТБ. Загорелось в 14:15 в девятиэтажном офисном здании сети, на первом этаже ресторана "Пальмира". Огонь опрокинулся с первого по седьмой этажи.

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Дата
02
февраля

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