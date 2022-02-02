В Кропивницком горела квартира – есть погибший

В Кропивницком во время пожара в девятиэтажке погиб человек.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"2 февраля в 15:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома по улице Попова", - говорится в сообщении.
Один человек погиб, трое получили травмы. Среди них два ребенка.
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Разрушений несущих конструкций нет.
В Днепре 22 января возник пожар в головном офисе сети продуктовых супермаркетов АТБ. Загорелось в 14:15 в девятиэтажном офисном здании сети, на первом этаже ресторана "Пальмира". Огонь опрокинулся с первого по седьмой этажи.
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