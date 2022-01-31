Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло

В больнице Запорожья скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в многоэтажке. Фото: zp.dsns.gov.ua

Ночью 31 января в больнице Запорожья скончалась женщина, находившаяся в квартире, где взорвался газ.

Это вторая погибшая. Имела 90% ожогов тела, сообщили в Запорожском городском совете.

"Одна пострадавшая, которая находилась на стационарном лечении в городской больнице экстренной и скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, умерла в 03.25 31.01.2022. В настоящее время она остается неизвестной", - сообщили в горсовете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в Запорожье: часть жителей вернулась в дом

Известно, что женщине было около 35 лет. Если у кого-то есть информация о погибших, просят сообщить об этом по телефону горячей линии +380982545544.

Еще одна 55-летняя пострадавшая находится в терапевтическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Взрыв газа в квартире четырехэтажного дома по ул. Ивана Франко, 43 в Запорожье произошел ночью 28 января. Погиб один человек, еще двое пострадали. Из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей. Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно повреждены семь квартир.