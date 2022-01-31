Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло

Ночью 31 января в больнице Запорожья скончалась женщина, находившаяся в квартире, где взорвался газ.
Это вторая погибшая. Имела 90% ожогов тела, сообщили в Запорожском городском совете.
"Одна пострадавшая, которая находилась на стационарном лечении в городской больнице экстренной и скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, умерла в 03.25 31.01.2022. В настоящее время она остается неизвестной", - сообщили в горсовете.
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Известно, что женщине было около 35 лет. Если у кого-то есть информация о погибших, просят сообщить об этом по телефону горячей линии +380982545544.
Еще одна 55-летняя пострадавшая находится в терапевтическом отделении в удовлетворительном состоянии.
Взрыв газа в квартире четырехэтажного дома по ул. Ивана Франко, 43 в Запорожье произошел ночью 28 января. Погиб один человек, еще двое пострадали.
Из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей.
Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно повреждены семь квартир.
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