Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло

 
Ексклюзивы
1/5
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 7479
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 5374
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2934
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2106
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1377
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1386
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2628
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1683
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1341
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
7 Просмотров: 4860
Фото
Все фото
5
4
3
9
3
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
&quot;Хочет разговаривать, но трубка мешает&quot; - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
"Хочет разговаривать, но трубка мешает" - врачи рассказали о состоянии жертвы днепровского стрелка
ГБР пришло с обыском к &quot;слуге&quot; из группы Разумкова
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
В Запорожье мощный взрыв разрушил часть многоэтажки: есть жертвы и потерпевшие
В Запорожье мощный взрыв разрушил часть многоэтажки: есть жертвы и потерпевшие
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру
Видео
Все видео
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 675
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 900
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6831
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 1125
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 12:05

Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло

  Комментировать
Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло
В больнице Запорожья скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва газа в многоэтажке. Фото: zp.dsns.gov.ua

Ночью 31 января в больнице Запорожья скончалась женщина, находившаяся в квартире, где взорвался газ.

Это вторая погибшая. Имела 90% ожогов тела, сообщили в Запорожском городском совете.

"Одна пострадавшая, которая находилась на стационарном лечении в городской больнице экстренной и скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, умерла в 03.25 31.01.2022. В настоящее время она остается неизвестной", - сообщили в горсовете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в Запорожье: часть жителей вернулась в дом

Известно, что женщине было около 35 лет. Если у кого-то есть информация о погибших, просят сообщить об этом по телефону горячей линии +380982545544.

Еще одна 55-летняя пострадавшая находится в терапевтическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Взрыв газа в квартире четырехэтажного дома по ул. Ивана Франко, 43 в Запорожье произошел ночью 28 января. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей.

Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно повреждены семь квартир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв газа в Запорожье: количество жертв возросло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 27351
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 26775
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 15021
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 8433
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 7488
Происшествия
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
 Просмотров: 342
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
Должна была пролиться кровь: полицейские предупредили массовые беспорядки на территории Украины
 Просмотров: 954
Забил молотком и зарезал: полиция задержала подозреваемого за двойное убийство
Забил молотком и зарезал: полиция задержала подозреваемого за двойное убийство Просмотров: 1485
Четверо погибших, один человек в коме: на Черкащине авто врезалось в дерево
Четверо погибших, один человек в коме: на Черкащине авто врезалось в дерево Просмотров: 954
Наедине противостояла: подробности убийства работницы завода днепровским стрелком
Наедине противостояла: подробности убийства работницы завода днепровским стрелком Просмотров: 5220
Больше всего комментируют
13
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
11
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
2
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Голосов: 1246
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть