Назвали число жертв гриппа в Украине

Умершие не имели прививки. Фото: УНИАН

С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 15 человек.

В большинстве областей Украины превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сказал на пресс-конференции сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает УНИАН.

"За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР, с начала эпидемического сезона - всего 15", - сказал он.

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Ни один умерший не был привит против гриппа.

Все больше регионов Украины объявляет о карантине в учебных заведениях. Все школы закрыли в Днепре, Ровно, Запорожье, Херсоне, Полтаве, а во Львове - частично.