Назвали число погибших гражданских в Харьковской области

Фото со страницы Сергея Болвинова в Facebook

По состоянию на 18:00 11 марта российские оккупанты убили в Харьковской области 201 гражданского, из которых 11 - дети.

Об этом начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил на своей странице в Facebook.

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За последние сутки зафиксировано 10 смертей гражданских, в том числе трое детей.

"Фиксируем преступления кафиров и количество погибших за время этой войны. Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших", - отметил Болвинов.

24 февраля российские войска атаковали государственную границу Украины. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию оккупанта по всем направлениям. Деморализованные оккупанты все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.