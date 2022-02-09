Назначили опекуна трехлетним двойняшкам, осиротевшим в страшной аварии

Под Харьковом столкнулись две легковушки. Одна из них – службы такси. Погибли оба водителя и жена таксиста. Дети супругов в больнице. Фото: hk.npu.gov.ua

Трехлетним двойняшкам Юлии и Денису Деревянко, которые потеряли родителей в аварии под Харьковом, назначили опекуна.

Им стала их тетя, сестра по матери, Алена Арутюнян. Соответствующее решение было принято сегодня, 9 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета, сообщила Gazeta.ua заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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"Алена Арутюнян работает воспитателем в детском саду, у нее есть 10-летний сын. Именно она подала документы на оформление опекунства", - рассказала Светлана Горбунова-Рубан.

Во время заседания исполкома городской голова Харькова Игорь Терехов передал женщине материальную помощь. И пообещал всестороннюю поддержку семье и детям.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев – Харьков – Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там водитель KIA 34-летний Сергей Сидченко выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками. На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика была тяжелая травма головы, перелом черепа, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер. Дети до сих пор продолжают лечение.