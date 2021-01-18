"Наварили" на 10 млн грн: разоблачили мощную нарколабораторию

На Киевщине полицейские разоблачили 8 мужчин, которые в загородном доме "варили" метадон.

Наркодельцы изготавливали около 50 кг наркотиков в месяц. "Товара" у них нашли на 10 млн грн, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина вместе со своим 28-летним подельником оборудовали в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливали метадон в особо крупных объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже. К "работе" они привлекли еще 6 человек в возрасте от 28 до 62 годов, каждый из которых выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники. Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч. За сбыт товара члены группы получали до 50 миллионов гривен прибыли ежемесячно", - говорится в сообщении.

Полицейские провели 6 обысков в помещениях мужчин, в их автомобилях, в гараже и в доме, где расположена нарколаборатория, и изъяли 6 кг метадона, более 1 т прекурсоров и лабораторное оборудование.

Двух активных наркодельцов задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Полицейские проводят мероприятия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности мужчин.

В Запорожье разоблачили 25-летнего мужчину, который работал наркокурьером. "Товар" клиентам наркоторговец развозил на собственном автомобиле.