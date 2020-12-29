Наварили на 1 млн грн: разоблачили дельцов, которые организовали продажу наркотиков

В Тернополе полицейские разоблачили дельцов, которые продавали наркотики.

Запрещенный бизнес организовали шестеро наркозависимых мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Варили наркотики на разных квартирах, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Все участники жили на разных массивах города в многоквартирных домах, где по очереди варили, распространяли и употребляли наркотики. Соседи неоднократно жаловались в полицию на резкий запах ацетона, на разбросанные в подъезде и во дворе шприцы и на сторонних подозрительных лиц ", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью в Тернопольской области Михаила Димиды, все шестеро подозреваемых имеют 20-летний опыт употребления наркотиков.

"Организовал группу их общий знакомый. За грамм опия продавцы просили 100 гривен, а 300 гривен стоил грамм марихуаны. Дороже стоили психотропные и лекарственные наркосодержащие препараты - примерно по 600 гривен ", - говорит Михаил Димида.

Полицейские провели с десяток обысков и изъяли марихуану элитных сортов, психотропные и сильнодействующие лекарственные препараты. За реализацию этого товара на "черном" рынке нарушители могли заработать миллион гривен.

Основной ассортимент наркотиков организатор хранил на своей даче за высоким каменным забором, под сигнализацией и видеонаблюдением. Товар спрятал в сейфе. Ключи давать отказался, поэтому бойцам спецподразделения КОРД пришлось применять спецтехнику. Нашли у подозреваемого огнестрельное и холодное оружие без каких-либо разрешений. В ходе расследования стало известно, что маковую соломку покупали у крестьян.

Организатору незаконного бизнеса объявили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 126 тыс. грн. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам незаконных заработков и избрании им меры пресечения.

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