Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки

Нашли тело 6-летней Мирославы Третьяк, которая исчезла около 18:00 в среду в поселке Старый Салтов Волчанского района Харьковской области.

По предварительным данным, девочку изнасиловали и убили, сообщили в областной полиции.

"Нашли тело 6-летней девочки. Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем после работы следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

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По словам одного из волонтеров, поиски девочки завершились после того, как полиция окружила заброшенный дом на одной из улиц поселка.

Четыре года назад 26 июня в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка восемь суток искали более 200 полицейских, спасателей, военных и волонтеров.

Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. По подозрению в убийстве полиция задержала местного тогда 33-летнего мужчину. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. На допросе признался в содеянном.