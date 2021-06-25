Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

Четыре года назад в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. Фото: Евгений Бондаренко

Четыре года назад 26 июня в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка восемь суток искали более 200 полицейских, спасателей, военных и волонтеров.

Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. По подозрению в убийстве полиция задержала местного тогда 33-летнего мужчину. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. На допросе признался в содеянном.

"Заманил ее в дом. Она просилась домой, пугала матерью. Закрыл дверь на защелку, потому что хотела бежать. Завел в спальню и посадил на кровать. Она начала кричать. Накрыл лицо подушкой и пырнул ножом. Тогда изнасиловал. После того бросил в подвал, как вещь. Она все время там была. А я восемь дней наблюдал, как ее искали", - рассказывал на допросе.

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Он ударил девочку не менее 40 раз ножом, затем душил подушкой, а когда девочка потеряла сознание - изнасиловал, рассказывал прокурор по делу Евгений Бондаренко.

"Смерть ребенка была страшной. Чтобы быть уверенным, что ребенок ничего никому не расскажет, злоумышленник еще раз начал душить девочку и ударил ножом в грудь", - говорит прокурор области

Убийцу судили больше года. 5 сентября 2018-го года Добропольский районный суд Донецкой области вынес приговор - пожизненное лишение свободы.

Семья Алины неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. Трех других детей, мальчика и двух девочек, из семьи изъяли социальные службы.

19 июня прошло два года, как в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали шесть суток после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей, Николай. Сейчас ему 24 года. Признался, преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Даша сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму. За содеянное получил 15 лет тюрьмы. Приговор вынесли 21 январе этого года.