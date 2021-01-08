Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной

На Николаевщине 16-летний парень изнасиловал 35-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

В Первомайске Николаевской области на Рождество, 7 января, изнасиловали 35-летнюю женщину.

В преступлении подозревают 16-летнего парня. Его задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По словам заявительницы, вечером она отдыхала в развлекательном заведении, где познакомилась с ребятами. После общего употребления алкогольных напитков парни предложили пойти к знакомому домой и продолжить застолье там. Женщина уснула и один из знакомых изнасиловал потерпевшую. Проснувшись заявительница поняла, что произошло и обратилась за помощью в полицию", - рассказали в полиции.

Полицейские назначили необходимые экспертизы. Открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы. В ближайшее время злоумышленнику будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

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