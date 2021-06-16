Насильника-грабителя искали по всей области: подробности задержания

Фото: hk.npu.gov.ua

В Чугуеве на Харьковщине 15 июня задержали подозреваемого в изнасиловании 33-летней женщины.

9 числа он напал на нее в областном центре посреди улицы с ножом. Она предложила ему деньги. Он забрал 1,8 тыс. грн и изнасиловал ее, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленника искали полицейские Харькова и области, в средствах массовой информации и соцсетях были распространены ориентировки с его приметами. Его в Чугуеве увидел прохожий. Операция по задержанию состоялась быстро, без пострадавших. За несколько минут правонарушитель уже общался с правоохранителями", - сказано в сообщении.

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Злоумышленником оказался 31-летний житель поселка Старая Гнилица Чугуевского района, ранее судимый за нанесение телесных повреждений. С ним проводятся следственные действия. За изнасилование и разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник забрал телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час.