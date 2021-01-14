Насильника 10-летней девочки разыскивали 2 года

На Сумщине полицейские задержали 43-летнего мужчину, который находился в розыске с 2019 года.

Мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщины не было дома сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец в течение года насиловал 14-летнюю дочь

Фото: su.npu.gov.ua

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с пограничниками задержали в Сумском районе мужчину, при попытке пересечения государственной границы во избежание ответственности, который разыскивался полицией Волынской области", - говорится в сообщении.

Пограничники передали мужчину полицейским. Вскоре он ответит за совершенное преступление.

В Черкасской области 16-летний парень затащил в кусты и изнасиловал 51-летнюю женщину. Потерпевшая шла на работу. После изнасилования нападающий несколько раз ударил женщину ножом в шею и ограбил.