16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил

В Черкасской области 16-летний парень затащил в кусты и изнасиловал 51-летнюю женщину.

Потерпевшая шла на работу. После изнасилования нападающий несколько раз ударил женщину ножом в шею и ограбил, сообщили в полиции Черкасской области.

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Фото: facebook.com/cherkasypolice

"11 января около 20:30 в поселке Ерки на Катеринопильщине 51-летняя женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец. Он приставил нож, затащил ее в кустарники и изнасиловал. После чего злоумышленник трижды ударил пострадавшую ножом в шею и скрылся, прихватив с собой ее мобильный телефон и деньги", - говорится в сообщении.

Женщину забрали в больницу. Полицейские быстро нашли 16-летнего обидчика. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Николаевской области в полицию обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловали. Потерпевшая пришла в гости к соседке, к которой приехал сын. Накануне он поссорился с женой. Мужчина был пьян.