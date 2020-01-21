Насильник напал на женщину, только освободившись из колонии

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 828
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 783
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 576
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3447
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 900
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1521
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 846
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 657
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8946
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
13
3
4
4
Два человека погибли в тройном столкновении
Два человека погибли в тройном столкновении
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
Женщину с ребенком подожгли в доме
Женщину с ребенком подожгли в доме
Супругов забили до смерти в собственном доме
Супругов забили до смерти в собственном доме
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
Видео
Все видео
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
Поджег женщину с 3 детьми и скрылся: рассказали подробности трагедии
Поджег женщину с 3 детьми и скрылся: рассказали подробности трагедии
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1026
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1494
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2934
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 306
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 07:53

Насильник напал на женщину, только освободившись из колонии

  Комментировать
Насильник напал на женщину, только освободившись из колонии
В Винницкой области 33-летний рецидивист изнасиловал 20-летнюю женщину.

В Ладыжине Винницкой области 33-летний рецидивист изнасиловал 20-летнюю женщину.

Преступление совершил через 2 недели после освобождения из местной колонии, где отбывал наказание за аналогичное - с разбоем и грабежом. Подозреваемого задержали в соседнем Гайсинском районе, где он скрывался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними

"На 20-летнюю потерпевшую мужчина напал возле своего временного жилья в Ладыжине. Силой затащил в свой дом", - сказано в сообщении.

Аналогичное преступление подозреваемый совершил в 2016 году. Теперь на время следствия он будет находиться под стражей. За совершенное повторно изнасилование мужчину могут посадить на 10 лет.

Правоохранители задержали жителя села Терешки Полтавского района, который изнасиловал 18-летнюю девушку в поезде, а потом привез к себе домой. Злоумышленник за две недели до события вышел из тюрьмы. Сидел за подобное преступление.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насильник напал на женщину, только освободившись из колонии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Солдатам давали гражданство Ватикана

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Луценко пил с Януковичем

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 50077
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20560
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20457
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 18126
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
3
 1 Просмотров: 17019
Происшествия
Два человека погибли в тройном столкновении
Два человека погибли в тройном столкновении
5
 Просмотров: 270
это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе
это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе 1 Просмотров: 792
Брал на таран авто с детьми и едва не сбил пешехода - водитель Audi дрифтував "на зебре"
Брал на таран авто с детьми и едва не сбил пешехода - водитель Audi дрифтував "на зебре"
 Просмотров: 657
Мужчина пытался провезти через границу антиквариат в книге
Мужчина пытался провезти через границу антиквариат в книге Просмотров: 450
Война не отпустила: 24-летний участник АТО покончил с собой
Война не отпустила: 24-летний участник АТО покончил с собой Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
5
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Сутки на Донбассе: в ВСУ есть потери, много раненых
Голосов: 60
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua