Насильник напал на женщину, только освободившись из колонии

В Винницкой области 33-летний рецидивист изнасиловал 20-летнюю женщину.

В Ладыжине Винницкой области 33-летний рецидивист изнасиловал 20-летнюю женщину.

Преступление совершил через 2 недели после освобождения из местной колонии, где отбывал наказание за аналогичное - с разбоем и грабежом. Подозреваемого задержали в соседнем Гайсинском районе, где он скрывался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание 41-летнего педофила в Киеве: показали его переписку с малолетними

"На 20-летнюю потерпевшую мужчина напал возле своего временного жилья в Ладыжине. Силой затащил в свой дом", - сказано в сообщении.

Аналогичное преступление подозреваемый совершил в 2016 году. Теперь на время следствия он будет находиться под стражей. За совершенное повторно изнасилование мужчину могут посадить на 10 лет.

Правоохранители задержали жителя села Терешки Полтавского района, который изнасиловал 18-летнюю девушку в поезде, а потом привез к себе домой. Злоумышленник за две недели до события вышел из тюрьмы. Сидел за подобное преступление.