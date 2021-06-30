Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей

На Прикарпатье мужчина спас в Днестре трех своих дочерей, а сам погиб. Фото: if.dsns.gov.ua

30 июня в Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего мужчины, который утонул во время спасения детей.

Тело лежало на дне в 300 м от берега, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:00 водолазы-спасатели обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на реке Днестр в Ивано-Франковском районе", - сказано в сообщении.

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Поиски продолжались накануне целый день, видимость под водой была плохой - водолазы не видели на расстоянии вытянутой руки. Поэтому и не заметили тело.

"В связи с тем, что водолазы проводили поисковые работы, была плохая видимость, где-то 10-20 сантиметров. Тело не нашли. Сегодня утром проходили на лодках, вода вспенилась на больших оборотах и ​​тело поднялось на поверхность", - говорит начальник аварийно-спасательной части ГСЧС в Ивано-Франковской области Михаил Курч, передает ТСН.

39-летний погибший - отец пятерых детей. С тремя старшими дочерьми - 8, 10 и 11 лет - пошел отдыхать на стихийный пляж на берегу Днестра. Спасатели говорят, что Днестр в том месте коварен: глубина местами до 3 м, много воронок, а хуже всего - весьма сильное течение.

28 июня в 19:45 спасателям поступило сообщение о том, что посреди реки Днестр находится трое детей, которые не могут самостоятельно выйти на берег и просят о помощи. Дети находились на расстоянии ориентировочно 20 м с противоположного берега. Спасатели на лодке доставили их на берег, где передали врачам "скорой". По информации детей и очевидцев, отдыхая на реке, одна из девочек попала на глубину и начала тонуть, при этом потянула за сестру. Отец, увидев это, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Отведя детей с глубины, мужчина исчез из поля зрения.