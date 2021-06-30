Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 504
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 711
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 621
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 567
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 855
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1332
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1377
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 450
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Фото
Все фото
7
5
3
3
3
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Матери развращали дочерей и снимали порно
Матери развращали дочерей и снимали порно
Пьяный свалился с теплохода в Днепр. Его кинулись спасать - видео
Пьяный свалился с теплохода в Днепр. Его кинулись спасать - видео
Видео
Все видео
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
В Венгрии украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Авто снесло людей на переходе - шокирующее видео
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Мужчина избил бывшую и ее коллегу на рабочем месте (18+)
Интервью
1/5
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Просмотров: 18
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 108
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2061
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 945
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 13:51

Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей

  Комментировать
Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей
На Прикарпатье мужчина спас в Днестре трех своих дочерей, а сам погиб. Фото: if.dsns.gov.ua

30 июня в Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего мужчины, который утонул во время спасения детей.

Тело лежало на дне в 300 м от берега, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В 10:00 водолазы-спасатели обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на реке Днестр в Ивано-Франковском районе", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли тело мужчины, погибшего вместе с дочерьми

Поиски продолжались накануне целый день, видимость под водой была плохой - водолазы не видели на расстоянии вытянутой руки. Поэтому и не заметили тело.

"В связи с тем, что водолазы проводили поисковые работы, была плохая видимость, где-то 10-20 сантиметров. Тело не нашли. Сегодня утром проходили на лодках, вода вспенилась на больших оборотах и ​​тело поднялось на поверхность", - говорит начальник аварийно-спасательной части ГСЧС в Ивано-Франковской области Михаил Курч, передает ТСН.

39-летний погибший - отец пятерых детей. С тремя старшими дочерьми - 8, 10 и 11 лет - пошел отдыхать на стихийный пляж на берегу Днестра. Спасатели говорят, что Днестр в том месте коварен: глубина местами до 3 м, много воронок, а хуже всего - весьма сильное течение.

28 июня в 19:45 спасателям поступило сообщение о том, что посреди реки Днестр находится трое детей, которые не могут самостоятельно выйти на берег и просят о помощи. Дети находились на расстоянии ориентировочно 20 м с противоположного берега. Спасатели на лодке доставили их на берег, где передали врачам "скорой". По информации детей и очевидцев, отдыхая на реке, одна из девочек попала на глубину и начала тонуть, при этом потянула за сестру. Отец, увидев это, начал погружаться, чтобы вытолкнуть на поверхность детей. Отведя детей с глубины, мужчина исчез из поля зрения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли тело мужчины, который ценой собственной жизни спас детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5724
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 5301
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 3951
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 3231
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 3123
Происшествия
Застреленного полицейского нашли работники пансионата
Застреленного полицейского нашли работники пансионата Просмотров: 36
Мужчина поиздевался над медиком "скорой"
Мужчина поиздевался над медиком "скорой" Просмотров: 144
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
Древние ценности едва не вывезли с Украины - фото реликвий
7
 Просмотров: 261
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
Раненый в Харькове - представитель Нацкорпуса: фото с места происшествия
5
 Просмотров: 513
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
Выбросил книги и выпрыгнул сам: футбольные фаны спасали самоубийцу
3
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Голосов: 49
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть