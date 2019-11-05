На Закарпатье нашли мертвым 29-летнего грибника, который заблудился в лесу. Фото - prozak.info

5 ноября в лесу возле с. Пацканево Ужгородского района на Закарпатье нашли мертвым 29-летнего мужчину. Был инвалидом 3-й группы.

Накануне пошел за грибами и исчез, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Мужчину искали спасатели и местные жители вечером и до 2 часов ночи. Поиски пришлось прекратить из-за сильного тумана до наступления светового дня. Уже в 07:00 спасатели возобновили поиски. На помощь ужгородским коллегам были направлены специалисты из других районов", - рассказали спасатели.

Тело мужчины нашла одна из поисковых групп в 5 км от населенного пункта. На месте работали полицейские. Проводятся следственные действия. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливают эксперты.

В лесополосе возле села Малая Кардашинка Херсонской грибники наткнулись на мумию мужчины. На погибшем была золотая цепочка, в кармане - мобильный телефон и паспорт. Умершим оказался 35-летний мужчина, который исчез 2 месяца назад.