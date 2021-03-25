Нашли мертвой женщину, которая исчезла накануне

В Лиманском районе Одесской области нашли тело пропавшей 52-летней Татьяны Дробязко. Фото: facebook.com/911.poisk

24 марта в Лиманском районе Одесской области нашли тело 52-летней Татьяны Дробязко.

Ее несколько дней искали родные и неравнодушные. Об этом сообщили волонтеры поисковой платформы "911".

"Наши соболезнования родственникам Татьяны Евгеньевны, поиски закончились", - написали они.

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По словам волонтеров, вероятно, женщина покончила с собой. В полиции о причинах смерти не сообщается. На месте работала следственно-оперативная группа.

Татьяна работала в Черноморском морском пароходстве. Последний раз женщину видели в парке культуры и отдыха им. Максима Горького 22 марта. После 13:00 связь с ней пропала.

В Черкасской области нашли мертвым пропавшего ветерана-разведчика 95-й бригады Анатолия Ганненко из села Грищинцы. О нем ничего не было известно с 28 декабря прошлого года. Тело обнаружили в водоеме вблизи села Бобрица.