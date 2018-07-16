Нашли мать младенца, который 6 месяцев лежало в колодце

В Житомирской области полицейские установили личность женщины, которая выбросила в колодец тело младенца. Фото - zt.npu.gov.ua

В Житомирской области полицейские установили личность женщины, которая выбросила в колодец тело младенца. Ребенок пролежал там более 6 месяцев. 30-летняя женщина - жительница с. Бежово. Об этом 16 июля рассказал начальник Черняховского отделения полиции Виктор Левандовский, передает Житомир.info.

"Личность женщины полицейские установили в ходе проведения ряда следственно-розыскных мероприятий после обнаружения в феврале 2018 тела младенца в колодце заброшенной усадьбы в с. Бежево. Среди других доказательств взаимосвязи женщины и ребенка - результаты проведенной ДНК-экспертизы. У подозреваемой уже есть 2-е сыновей 4 и 2 лет. Женщина свою вину признает и утверждает, что на такой шаг ее толкнули тяжелые жизненные обстоятельства. Ее обвиняют в убийстве новорожденного ребенка. За содеянное ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет", - рассказал Виктор Левандовский.

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В феврале 2018 года 62-летний житель села Бежово Черняховского района сообщил правоохранителей о том, что во время чистки колодца в заброшенном домовладении на окраине села вытащил пакеты для мусора, в одном из которых оказалось тело младенца.