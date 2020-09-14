Нарушители карантина устроили конфликт на заправке

Акцию "Под карантином" мужчина запланировал заранее Фото: 24tv.ua

В Одессе на одной из заправок, которая находится на улице Люстдорфской мужчина устроил конфликт. Его отказывались обслуживать без маски. Акцию "Под карантином" он запланировал заранее. Анонс мужчина опубликовал на своей странице в Facebook.

Мужчина пытался приобрести товар без маски, но работники заправки отказались его обслуживать. Он устроил конфликт, на место сразу прибыли патрульные полицейские. Между ними и нарушителем произошла небольшая потасовка во время задержания. Друзья мужчины препятствовали копам и попытались отбить задержанного у правоохранителей. Одного из них полицейские жестоко задержали.

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"Свидетели происшествия сообщили, что нарушители намеренно портили товар, не рассчитавшись за него, блокировали места расчета, препятствуя обслуживанию других клиентов, заходили в служебные помещения и высказывались нецензурной бранью. Один из граждан, намеренно вызывал у себя рвотный рефлекс и плевал на пол. Инспекторы предупредили их об административной ответственности и о применении по отношению к ним физической силы и наручников, однако это не остановило нарушителей ", — сообщили в пресс-служб патрульной полиции Одессы.

На нарушителей составили административные материалы за нарушение правил карантина людей, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требования полицейского.

В Марганце Днепропетровской обл. в супермаркете АТБ произошел конфликт между мужчиной без маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок. Покупатель отказался надевать защитную маску.