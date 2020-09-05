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суббота, 05 сентября 2020 14:54

Охрана подралась с покупателем без маски

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Охрана подралась с покупателем без маски
Охранники использовали дубинки. Фото: "Типичный Марганец"

В Марганце Днепропетровской обл. в супермаркете АТБ произошел конфликт между мужчиной без маски и охраной магазина, на которых тоже не было масок.

Покупатель отказался надевать защитную маску. Сотрудники магазина вызвали охрану, сообщает "Типичный Марганец" в Facebook.

Охранники фирмы "Явир-2000" тоже не имели защитных масок.

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Во время конфликта с человеком они применили резиновые дубинки.

В городе Запорожье в транспорте произошел инцидент. Пассажиру сделали замечание из-за отсутствия маски, на что человек отреагировал агрессивно. Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

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