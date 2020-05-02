Нарушители карантина избили журналиста

В Харькове избили Никиту Кныша. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша.

Он обратился в полицию из-за нарушения карантина, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Кныш пытался снять на видео нарушения условий карантина. Он представляется журналистом и обратился к молодежи на улице.

После этого вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Патрульные не проводили никаких профилактических действий. Журналисту заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

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После того, как полиция уехала, на Кныша напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили, а Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

Журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, побила полиция и сломала его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне", сообщает Hromadske.