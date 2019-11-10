Нарушитель из Молдовы напал с ножом на украинского пограничника

Нападающий обезоружили и задержали. Фото: ГНСУ

В Одесской области нарушитель напал на украинского пограничника с ножом.

Как отмечается, злоумышленник незаконно пересек границу с Молдовой и двигался в сторону Украины, сообщает пресс-служба ГНСУ.

"На окраине с. Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы, было выявлено неизвестное лицо, по требованию предъявить документы вел себя агрессивно и осуществил попытку нападения с ножом на пограничника", - говорится в сообщении.

Злоумышленника обезоружили и задержали.

"В ходе проведения опроса установлено, что данный мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступления, а именно убийства в г. Рыбница, что в непризнанной ПМР", - отметили пограничники.

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Сейчас задержанный находится в пункте временного содержания в Подольске.

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