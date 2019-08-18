Наркобарона-беглеца выдворили со второй попытки

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль. Фото-Цензор.НЕТ

Наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который сбежал от украинских правоохранителей, успешно экстрадировали в Израиль.

Его посадили в самолет ночью 18 августа, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала ЛарисаСараган.

15 августа поздно вечером в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль совершил побег наркоторговец - гражданин Израиля Амос Дов Сильвера. Он исчез, когда с него сняли электронный браслет, уже за пределами паспортного контроля в зоне "дьюти фри". Накануне СБУ сообщила о задержании Сильвера. Кроме того, ГБР задержаны трое сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи побега иностранца.