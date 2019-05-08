Нардеп получил пулю в отеле

В Одесской области в результате конфликта ранен народный депутат от БПП Александр Урбанский. Фото - krapka.club

7 мая в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области в результате конфликта был ранен народный депутат от БПП Александр Урбанский. Об этом в сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью. Брат заступился за жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частной гостиницы. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был сделан в ногу, есть проникающее ранение", - сообщил он, передает "Думская".

Конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко. Он возглавлял РГА 2010-го и был уволен с должности после коррупционного скандала.

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Жена нардепа якобы вела себя неподобающе, сообщает издание "Точка".

"Она вместе с подругами проводила тренинг. Владелец отеля сделал им замечание, что возмутило Урбанского. Возникла словесная перепалка, которая переросла в бытовой конфликт. Одессит достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил", - сообщает источник в полиции.

В Черноморске Одесской области неизвестный стрелял в 54-летнего депутата местного совета. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через открытое водительское окно, с места происшествия скрылся. Пострадавший с ранением бедра был доставлен в больницу.