Написал записку и ушел из дома: пропавшего студента нашли в петле

Автор: t.me/NPU_Rivne На Ровенщине нашли мертвым пропавшего 20-ричнго Виктора Билана. Он повесился в лесополосе

На Ровенщине нашли мертвым пропавшего 20-летнего Виктора Билана. Он ушел из дома утром 26 мая. Куда - не сказал. Мобильный телефон оставил дома.

Он повесился в лесопосадке в селе Колоденка. Веревку сделал из куска синтетической ткани. Тело нашли прохожие вечером 27 мая, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Перед тем, как уйти из дома, он оставил записку, что ему неинтересно жить. По словам родных, накануне имел депрессивное состояние и говорил, что не хочет учиться и работать", - рассказали в полиции.

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Известно, что Виктор учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно. Был отличником. Занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Что побудило его к такому поступку - пока неизвестно.

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