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Напавшие на Найема фигурировали в других делах

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Напавшие на Найема фигурировали в других делах
Напавшие на Найема фигурировали в других делах. Фото - Висткар

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил свое отношение к гражданам России, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.

"Участники этой драки - люди не украинского гражданства, которые хотят его получить, совершая постоянно разные хулиганские поступки. Подобные люди должны депортироватся немедленно, при первых признаках даже не уголовных, а административных нарушений", - заявил Луценко.

При этом генпрокурор не уточнил, о каких еще хулиганских действиях нападавших на Найема ему известно.

Это уже не первая криминальная история, в которой фигурируют нападавшие на Найема, пишет "Украинская правда". Якобы один из фигурантов еще в 2011 году во время конфликта в одном из столичных развлекательных заведений продемонстрировал автомат Калашникова. Который, правда, не применили.

Саитов Ахмед Абубакарович в 2017-м по меньшей мере дважды был пойман полицией за управлением транспортным средством, не имея на то права. За это на него дважды накладывали штраф - 510 грн. В одном из этих случаев Ахмед Саитов был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Стоимость такой машины может достигать $100 тыс.

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Также засветился в уголовном производстве о похищении человека и вымогательстве выкупа. Правоохранители квалифицировали это преступление как вымогательство по предварительному сговору группы лиц, которое предусматривало лишение свободы от 3 до 7 лет.

Наказание в этом деле никто не понес. По информации автора, одной из причин стало то, что пострадавший изменил свои показания.

Нардепа избили после ДТП 30 апреля в центре Киева. Вторую неделю Найем со сломанной челюстью находится в одной из больниц города. В преступных действиях правоохранители подозревают 4 человек, 2 из которых - граждане РФ.

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