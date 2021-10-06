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среда, 06 октября 2021 11:08

Нападение на журналистов "Схем": видео приобщили к делу. Скоро будут подозрения

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Нападение на журналистов &quot;Схем&quot;: видео приобщили к делу. Скоро будут подозрения
В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: Радио Свобода

Полиция приобщила видео к делу по факту нападения на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке.

В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства и направлен на экспертизу. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сегодня, 6 октября.

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"Полиция уже приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов. Уверен, что расследование не займет много времени и вскоре будут предъявлены подозрения. От себя добавлю, что такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и получит надлежащую правовую оценку правоохранителей и суда", - сказал Денис Монастырский.

Дело расследуют как препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналистов-расследователей Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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06
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