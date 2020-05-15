Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении – СМИ

Нападавшим на одесского активиста Сергея Стерненко объявили о подозрении. Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Двоим мужчинам, в 2018 году напавшим в Одессе на бывшего руководителя местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявили о подозрении.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, близких к ходу расследования.

Подозрение объявили жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний погиб во время схватки от ранений, нанесенных ему Стерненко.

Нападение на одесского активиста было совершено в мае 2018 года. Тогда на него напали 2 мужчин. В результате инцидента один из них погиб, сам Стерненко и второй нападающий были ранены.

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7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко объявят в любом случае.

Накануне бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что его просили "повлиять" на расследование дела Стерненко.

Бывших добровольцев "Азова" Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили, в частности руководитель "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, из-за того, что те вступились за одесского активиста Сергея Стерненко.