Налоговик убился на ступеньках в метро

В Харькове в результате несчастного случая умер сотрудник фискальной службы. Поскользнулся на ступеньках в метро. Фото - IRecommend

В Харькове в результате несчастного случая умер сотрудник фискальной службы.

Вечером 9 июля 44-летний мужчина упал со ступенек станции метро "Спортивная", по словам свидетелей.

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Врачи диагностировали у главного инспектора-ревизора регионального управления ГФС открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, кому, алкогольное опьянение. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Спасти пострадавшего не удалось. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Киеве во время спуска в пешеходный переход на станции метро Лесная поскользнулся и упал мужчина. У него диагностировали перелом височной кости.