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четверг, 01 августа 2019 17:55

Налил кипятка в рот и сбежал: мужчина поиздевался над гражданской женой

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Налил кипятка в рот и сбежал: мужчина поиздевался над гражданской женой
В Запорожской городской больницы №5 спасают 24-летнюю Анастасию Шаповалову. Ее облил кипятком гражданский муж. Получила более 20% ожогов тела. Фото - Черновицкий Луч

В Запорожской городской больнице №5 спасают 24-летнюю Анастасию Шаповалову. Несколько дней назад ее облил кипятком гражданский муж. Сделал это, пока женщина спала. Получила более 20% ожогов тела.

Мужчина скрывается, его разыскивает полиция, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Об Анастасии известно, что она сирота, воспитывалась в интернате. Имеет 6-летнего сына и дочь, 4 года. Их отец и есть нападавшим, рассказала корреспонденту Gazeta.ua основатель благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова.

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"Анастасия имеет ожоги лица, шеи, головы, тела, верхних и нижних конечностей. Гражданский муж облил ее кипятком, когда она спала. Скорее всего, спала с открытым ртом, потому что кипяток обжег слизистую, пищевод. Она в сознании, но не может говорить и даже не открывает глаза. У нее сильно распухла голова, обожжено все лицо. Ожоги глубокие, но врач говорит, что у нее есть шанс", - говорит Некрасова.

Дети Анастасии с родителями гражданского мужа. Между парой часто возникли ссоры, но никто не думал, что мужчина на такое способен, по словам друзей.

Женщине понадобится очень много операций. А сейчас нужна кровь, дорогие медикаменты. Средства собирают все неравнодушные.

В городской больнице №5 Запорожье умерла 22-летняя Анастасия Ковалева. Ее поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. Анастасии сделали 2 операции. Счистили обгоревшие ткани, накрыли раны свиной кожей. Во время второй сердце остановилось. Его запустили, женщину ввели в кому. Однако спасти женщину не удалось.

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