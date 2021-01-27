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среда, 27 января 2021 14:20

"Накупят го*на, а вы едьте, как хотите" - водитель отогревала факелом троллейбус с пассажирами

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&quot;Накупят го*на, а вы едьте, как хотите&quot; - водитель отогревала факелом троллейбус с пассажирами
В это время салон был заполнен пассажирами Фото: molbuk.ua

В Черновцах пассажиры троллейбуса сняли видео как, водитель отогревала троллейбус факелом, ибо он не ехал.

На кадрах видно, как женщина необычным способом ремонтирует транспорт. Он начал издавать странные звуки. Женщина остановила посреди маршрута, заподозрила, что двигатель замерз. Решила его прогреть. Зажгла ткань и начала махать у двигателя.

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В это время салон был заполнен пассажирами. Люди возмущались и жаловались на открытый огонь и нарушение правил безопасности.

Водитель тем временем жаловалась на состояние черновицких троллейбусов.

"Накупят гов**, а вы едьте, как хотите, водители. Грызите себе здесь нервы, дохните", - говорит на записи женщина.

В Ровно кондуктор троллейбуса выгнала из салона 13-летнюю девушку, ибо та дала ей надорванную купюру. И это несмотря на то, что на температура на улице была -20°С.

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