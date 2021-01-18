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понедельник, 18 января 2021 11:34

Дала надорванную купюру: кондуктор выгнала из троллейбуса 13-летнюю девушку

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Дала надорванную купюру: кондуктор выгнала из троллейбуса 13-летнюю девушку
Температура на улице была -20 Фото: ukr.media

В Ровно кондуктор троллейбуса выгнала из салона 13-летнюю девушку, так и дала ей надорванную купюру. И это несмотря на то, что на температура на улице была -20.

Инцидент произошел в троллейбусе № 9, пишет Ровно онлайн. У ребенка сел телефон, но кондуктор потребовала оплатить проезд через приложение Приват24.

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Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту конфликтную ситуацию и не помогли девочке. По словам мамы девушки, ее дочь прошла пешком несколько остановок.

Родители девочки решили вечером подъехать на конечную троллейбуса, чтобы спросить кондуктора, почему она ведет себя таким образом.

"Я хотела сфотографировать ее бейджик, чтобы знать на кого писать заявление, она набросилась на меня и начала бить, тогда муж вызвал полицию. Полицейские приехали, рассказали, как написать заявление и куда обратиться", - описала ситуацию мама девочки.

Родители девушки написали жалобу на поведение кондуктора в соответствующие органы.

В Киеве на Позняках в маршрутке №511 произошел инцидент. Водитель маршрутки вытолкнул из салона девушку, потому что она оплатила проезд железными гривнами.

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