Накрыло волной: в море ищут 13-летнего парня

В Черном море в Одесской области ищут 13-летнего парня. Его накрыло волной во время купания. Фото - ukraine-live.com

В Черном море ищут 13-летнего парня. Его накрыло волной во время купания.

Происшествие произошло в селе Григорьевка Лиманского районе Одесской области 7 августа около 20.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Известно, что мальчик пошел купаться вместе с 53-летним отчимом вблизи несанкционированного пляжа.

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Мужчину удалось спасти. Его вытащили пограничники на катере. Мальчика ищут водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Для поисков пропавшего также задействован катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы".

В Одессе спасатели достали из моря тело девушки, которую смыло волной с пирса. Трагедия произошла на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана).