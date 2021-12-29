Накрыли подпольный табачный цех стоимостью 20 млн грн

В Тернопольской области разоблачили деятельность подпольного цеха по промышленному производству фальсифицированных табачных изделий.

Стоимость изъятых сигарет, сырья и оборудования составляет почти 20 млн грн, сообщили в пресс-службе Нацполиции 29 декабря.

"Две промышленные линии по производству табачных изделий дельцы установили в нежилом помещении в одном из городов Тернопольской области. Мини-фабрика производила 50 пачек сигарет в сутки", - говорится в сообщении.

Организаторы оборудовали помещение дизельным генератором с целью конспирации использования большого количества электроэнергии. Для бесперебойного изготовления фальсифицированных сигарет производство обеспечивалось табаком, полиграфией, фильтрами и марками акцизного налога. Готовую продукцию сбывали на территории Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей.

28 декабря полицейские провели обыски и изъяли 5 млн акцизных марок с признаками подделки, более 40 тыс. пачек готовой фальсифицированной табачной продукции и 10 т табака.

Фото: npu.gov.ua

На месте производства находились шесть человек, трое из них - непосредственно занимались изготовления фальсифицированной продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом

В международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тыс. пачек сигарет. Примерная стоимость товара примерно 3 млн грн.