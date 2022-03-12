"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов

Российские оккупанты деморализованы и чувствуют себя брошенными. Фото: https://t.me/Zhyvytskyy

Российские военные полностью деморализованы. Чувствуют себя брошенными.

Цикл перехваченных разговоров оккупантов опубликовали в Telegram-канале Правда Геращенко.

Судя по разговорам, матери русских солдат в отчаянии.

"Я тебя прошу. Не рви задницу за свою армию. Отсидись в уголке, вернись домой живой. И нах*й твою армию", - говорит.

Кроме этого матери оккупантов еще доверяют российскому телевидению. В котором транслируют, что в русской армии почти нет потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка РФ и артилерию: плюс двое 200-х

"А почему по телевидению говорят, что вы так хорошо и уверенно идете, что солдаты - бойцы, наши молодцы?" - спрашивает.

"Это все ерунда *бучая. Посмотри независимые каналы. Хохляцкие каналы посмотри. Нах*й, это Чечня, 95 год, самый ад, вот то же, что здесь. Мы, как слепые котята, идем и не знаем, что будет", – отвечает сын.