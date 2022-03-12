"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные полностью деморализованы. Чувствуют себя брошенными.
Цикл перехваченных разговоров оккупантов опубликовали в Telegram-канале Правда Геращенко.
Судя по разговорам, матери русских солдат в отчаянии.
"Я тебя прошу. Не рви задницу за свою армию. Отсидись в уголке, вернись домой живой. И нах*й твою армию", - говорит.
Кроме этого матери оккупантов еще доверяют российскому телевидению. В котором транслируют, что в русской армии почти нет потерь.
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"А почему по телевидению говорят, что вы так хорошо и уверенно идете, что солдаты - бойцы, наши молодцы?" - спрашивает.
"Это все ерунда *бучая. Посмотри независимые каналы. Хохляцкие каналы посмотри. Нах*й, это Чечня, 95 год, самый ад, вот то же, что здесь. Мы, как слепые котята, идем и не знаем, что будет", – отвечает сын.
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