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Спецтема: Война России против Украины

"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов

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&quot;Нах*й твою армию. Не рви задницу&quot; - перехваченные разговоры оккупантов
Российские оккупанты деморализованы и чувствуют себя брошенными. Фото: https://t.me/Zhyvytskyy

Российские военные полностью деморализованы. Чувствуют себя брошенными.

Цикл перехваченных разговоров оккупантов опубликовали в Telegram-канале Правда Геращенко.

Судя по разговорам, матери русских солдат в отчаянии.

"Я тебя прошу. Не рви задницу за свою армию. Отсидись в уголке, вернись домой живой. И нах*й твою армию", - говорит.

Кроме этого матери оккупантов еще доверяют российскому телевидению. В котором транслируют, что в русской армии почти нет потерь.

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"А почему по телевидению говорят, что вы так хорошо и уверенно идете, что солдаты - бойцы, наши молодцы?" - спрашивает.

"Это все ерунда *бучая. Посмотри независимые каналы. Хохляцкие каналы посмотри. Нах*й, это Чечня, 95 год, самый ад, вот то же, что здесь. Мы, как слепые котята, идем и не знаем, что будет", – отвечает сын.

Российские военные занимаются мародерством и рассказывают о планах "взятия" Киева.

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