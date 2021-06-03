Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор

Суд оставил в силе приговор суда первой для убийцы 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области - Николай Тарасов проведет за решеткой 15 лет. Фото: Пушкинская

Приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области оставили без изменений. 24-летний Николай Тарасов будет отбывать 15 лет за решеткой за похищение, покушение на изнасилование и умышленное убийство.

Такое решение сегодня, 3 июня, вынес Апелляционный суд Одессы. Заседание было закрытым.

Родные Дарьи оспаривали приговор в части оправдания Тарасова по статье "Надругательство над телом". На пожизненном сроке в апелляции не настаивали. На нем настаивала прокуратура. Но обе жалобы не были удовлетворены, рассказал Gazeta.ua адвокат Лукьяненко Рубен Степанян.

"Суд подробно изучил материалы дела, выслушал апелляционные жалобы, выступил адвокат Тарасова. Судьи отказали в удовлетворении обоих апелляционных жалоб. Будет ли подавать кассацию прокуратура - пока неизвестно. Но отец Дарьи сказал, что наша сторона не будет. Надеялись на другое решение в апелляции. Но я думаю, что судьи первой инстанции перед вынесением приговора консультировались с апелляцией", - рассказал адвокат.

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В части морального иска суд также оставил приговор без изменений - 800 тыс. грн. Также Тарасов должен выплатить родственникам около 36 тыс. за похороны девочки и 117 тыс. грн в бюджет за судебные издержки.

Чем мотивировали свое решение судьи в апелляции - пока неизвестно. Зачитали только резолюционную часть.

Тарасов будет оставаться в СИЗО, пока не получит полный текст приговора суда. Где будет отбывать наказание - станет известно позже.

24-летнего Николая Тарасова из райцентра Ивановка Одесской области осудили на 15 лет тюрьмы в Раздельнянском райсуде 21 января. Перед заседанием Николай Тарасов заявил - девочку не убивал. И начал резать себе горло. Ему оказали помощь и вернули в зал заседания. Его признали виновным в похищении, покушении на изнасилование и умышленном убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Но оправдали по статье "Надругательство над телом". Приговорили к 15 годам за решеткой. Также Тарасова обязали выплатить отцу Дарьи более 36 тыс. грн возмещения материального ущерба и 800 тыс. грн - морального. Отдельно должен покрыть процессуальные расходы - 117 тыс. грн.