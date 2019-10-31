Надругался над женщиной и бросил тело в кустах: что известно о подозреваемом

В Херсоне возле одной из многоэтажек нашли убитой неизвестную женщину. Фото - hr.npu.gov.ua

Полицейские установили хронологию последних часов жизни неизвестной женщины, которую нашли мертвой на ул. Кедровского в микрорайоне "Таврический" в Херсоне. Экспертиза установила, что женщину перед смертью изнасиловали.

Подозреваемого задержали. Это 44-летний бездомный, сообщил заместитель начальника областной полиции Николай Цап.

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"Подозреваемого в этом преступлении бездомного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В частности, совершенном в феврале прошлого года. Тогда в микрорайоне "Остров" была убита женщина, которая утром ушла на работу", - рассказал Цап.

Подозреваемый находится под стражей. За умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, может грозить пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Убитую женщину нашли возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала 25 октября. Тело обнаружил работник охранной фирмы в кустах.