Надежды нет: что происходит на пепелище Одесского колледжа

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище колледжа. Фото - Думская

Надежды на то, что в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются те, кто выжил - нет.

СМИ писали, что в подвале нашли живых людей. Но эту информацию опроверг заместитель начальника облуправления ГСЧС Одесской области Александр Крицкий.

"В подвале никого живого не было", - сказал он, передает "7 канал".

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Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище.

Одна женщина потеряла сознание. Говорят, это мать кого-то из пропавших На месте работает "скорая". Женщине оказывают медицинскую помощь.

Список пропавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пополнился еще одной девушкой. В полицию обратились родственники 18-летней девушки. Говорят, что она могла быть в колледже в момент пожара.