Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки

В Одессе исчез руководитель штаба Одесского отряду морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: odessa.online

В Одессе продолжаются поиски руководителя штаба отряда морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова, который исчез 1 июня.

Версии об исчезновении военного до сих пор не разглашают, поскольку это может навредить следствию. Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поехал на курсы, которых не было: боец ​​АТО исчез при загадочных обстоятельствах

"Новой информации нет. Поиски продолжаются, все тщательным образом проверяют, проводят опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию", - рассказала Гуменюк.

Параллельно со следствием ведут служебное расследование.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владеет двумя квартирами в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.