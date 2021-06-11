Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки

В Одессе продолжаются поиски руководителя штаба отряда морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова, который исчез 1 июня.
Версии об исчезновении военного до сих пор не разглашают, поскольку это может навредить следствию. Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.
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"Новой информации нет. Поиски продолжаются, все тщательным образом проверяют, проводят опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию", - рассказала Гуменюк.
Параллельно со следствием ведут служебное расследование.
Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владеет двумя квартирами в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.
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