Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки

 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 477
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 747
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1809
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 441
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 693
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1008
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 342
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 315
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 792
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
3
3
3
3
5
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
СБУ обнаружила фейковый городской совет, который хотел захватить власть
СБУ обнаружила фейковый городской совет, который хотел захватить власть
Под Киевом спасали &quot;Старый Крым&quot;
Под Киевом спасали "Старый Крым"
Обломки по всей улице: 13-летний скутерист погиб в тройном столкновении
Обломки по всей улице: 13-летний скутерист погиб в тройном столкновении
73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками
73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками
Видео
Все видео
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 486
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 369
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2115
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
2 Просмотров: 486
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 13:42

Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки

  Комментировать
Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки
В Одессе исчез руководитель штаба Одесского отряду морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: odessa.online

В Одессе продолжаются поиски руководителя штаба отряда морской охраны ГПСУ и заместителя командира Алексея Черткова, который исчез 1 июня.

Версии об исчезновении военного до сих пор не разглашают, поскольку это может навредить следствию. Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поехал на курсы, которых не было: боец ​​АТО исчез при загадочных обстоятельствах

"Новой информации нет. Поиски продолжаются, все тщательным образом проверяют, проводят опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию", - рассказала Гуменюк.

Параллельно со следствием ведут служебное расследование.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владеет двумя квартирами в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начальника штаба морской охраны ищут 11-е сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14706
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 9136
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 8118
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6939
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3276
Происшествия
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
3
 Просмотров: 90
СБУ обнаружила фейковый городской совет, который хотел захватить власть
СБУ обнаружила фейковый городской совет, который хотел захватить власть
3
 Просмотров: 396
Под Киевом спасали "Старый Крым"
Под Киевом спасали "Старый Крым"
3
 Просмотров: 162
Школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным
Школьники срезали трубу для кислорода Covid-больным Просмотров: 297
Прохожие более часа проходили мимо трупа мужчины
Прохожие более часа проходили мимо трупа мужчины Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 17
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть