Начальника государственной налоговой инспекции задержали на взятке

СБУ задержала начальника одной из государственных налоговых инспекций территориального органа ГНС Черкасской обл.
Он требовал деньги от предпринимателя-агрария, передает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков. Свои "услуги" налоговик оценил в 99 тыс грн", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские организовали масштабный наркобизнес
Взяточника задержали возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Организатор конвертационного центра из Львова передал $ 10 тыс. чиновнику Управления СБУ во Львовской обл. Мужчина обещал ежемесячно платить по $ 10 тыс., чтобы правоохранители не прекращали работу центра.
Комментарии