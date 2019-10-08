Начальника государственной налоговой инспекции задержали на взятке

В Черкассах задержали взяточника. Фото: СБУ

СБУ задержала начальника одной из государственных налоговых инспекций территориального органа ГНС ​​Черкасской обл.

Он требовал деньги от предпринимателя-агрария, передает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков. Свои "услуги" налоговик оценил в 99 тыс грн", - говорится в сообщении.

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Взяточника задержали возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Организатор конвертационного центра из Львова передал $ 10 тыс. чиновнику Управления СБУ во Львовской обл. Мужчина обещал ежемесячно платить по $ 10 тыс., чтобы правоохранители не прекращали работу центра.