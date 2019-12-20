НАБУ проводит обыск на телеканале "Думская"

На канале "Думская" проходят обыски. Фото: "Думская"

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV"

Сотрудники телеканала сообщили, что обыск начался около 9.30. Их не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать обыск. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала, передает Еспресо.TV.

"По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из владельцев дома", - сообщают на телеканале.

Руководство телеканала заявило о политической мотивированности обысков. Называет их давлением на свободу слова в СМИ.

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Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что обыски произошли после того, как он публично назвал главу НАБУ Артема Сытника коррупционером.

"Национальное антикоррупционное бюро на частном телеканале, какая связь? Нет ни одной!", - прокомментировал Гончаренко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать законопроект, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит контроль над неприкосновенностью народных депутатов.