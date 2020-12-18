На железной дороге горела электричка - момент попал на видео

На Киевщине вспыхнула электричка.

Событие произошло в Яготинском районе. Пожар тушили 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окурок вызвал пожар в поезде

Фото: kv.dsns.gov.ua

"18 декабря в 2:03 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании хвостового вагона электропоезда в городе Яготин. По прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло в салоне последнего вагона. После отключения электропитания вагона спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 3:10 пожар был локализован и в 4:37 полностью ликвидирован. Причины выясняются.

В Ровенской области во время движения загорелось машинное отделение пассажирского поезда. Пожар произошел в дизельном поезде Сарны - Здолбунов вблизи села Немовичи.