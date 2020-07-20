На железной дороге авария, предупреждают о задержке поездов

Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда. Фото: Укрзализныця в Facebook

Поезда сошли с рельсов на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск.

Движение восстановили по одной колее, железнодорожники освободили парный путь перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В компании предупреждают, что из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

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№80 Киев - Днепр;

№115 Бердянск, Покровск - Киев;

№54 Одесса - Днепр;

№4 Запорожье - Ужгород;

№83 Мариуполь - Киев;

№733 Покровск - Киев.

Железнодорожники подготовили обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Перегон Воскобойня - Верхнеднепровск откроют для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области. Никто не пострадал. Предварительно, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Машиниста и его помощника не было в кабине.