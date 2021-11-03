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среда, 03 ноября 2021 18:40

На Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит

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На Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит
В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Фото: carpathia.gov.ua

В Закарпатской области уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит. Все они не были вакцинированы против болезни.

Сначала болезнь подтвердили у 12-летней девочки. Еще четверо инфицированных несовершеннолетних контактировали с ребенком из Ровенской области, у которого ранее также диагностировали полиовирус. Об этом сообщила главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик в комментарии BBC News Украина.

У девочки из Тячевского района болезнь началась с острых кишечных расстройств. А через три дня температура поднялась до 39 градусов, появились боли в пояснице и лихорадка. На следующий день парализовало ногу. Девочку ждет более года реабилитации.

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Мать после того, как у дочери обнаружили недуг, изменила отношение к вакцинации и разрешила привить других двоих детей.

В Закарпатье только 49% детей привиты от полиомиелита, говорит директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный. Он связывает это с деятельностью антивакцинаторов.

Также чиновник объясняет, что многие отказы родители аргументируют религиозными убеждениями.

В Закарпатской области у девочки из Тячевского района подтвердили полиомиелит. В семье заболевшей воспитывают троих детей. Все не вакцинированы от полиомиелита. Ее соседи, одноклассники и другие контактные люди обследованы, диагноз не подтвердили.

6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 17-месячного ребенка из Ровенской области. Родители отказывались от обязательной вакцинации из-за религиозных убеждений.

Во время обследования семьи, воспитывающей 10 детей, вирус обнаружили еще у шести.

Впоследствии власти региона анонсировали вакцинальную кампанию против недуга для жителей области до 5 лет. Непривитых детей не будут пускать в учебные заведения.

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