На Закарпатье ночью произошло землетрясение

3 января в Закарпатской области произошло землетрясение. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Фото: pixabay.com

Этой ночью, 3 января, около полуночи в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение.

Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины магнитуда по длине записи 1,8. Глубина гипоцентра 3,7 km. С населенных пунктов информация не поступала. Информация предоставлена ​​дежурным сейсмостанции "Львов", - говорится в сообщении.

Информации о разрушений и пострадавших нет.

На западной Украине прошли небольшие землетрясения 2-3 декабря. Толчки силой до 2,7 балла зафиксировали у райцентра Надвирна Ивано-Франковской области, города Дрогобыч Львовской области и в Воловецком районе на Закарпатье.