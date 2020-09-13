На Закарпатье мигранты пытались незаконно попасть в ЕС

На Закарпатье задержали двух незаконных мигрантов, которые пытались попасть в страны ЕС в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"В ходе непродолжительных поисков одном из пограничных нарядов, в состав которого входили и оперативники, удалось обнаружить в окрестностях населенного пункта Соль Великоберезнянского района двух мужчин азиатской внешности. Неизвестных сразу задержали", - говорится в сообщении.
Нарушителями оказались иностранцы - граждане Азербайджана и Узбекистана. Обоих нелегалов доставили в спецпомещение отдела пограничной службы "Большой Березный". Подозреваемые предстанут перед судом.
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Ранее на трассе "Киев - Чоп" задержали группу нелегальных мигрантов.
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