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понедельник, 14 сентября 2020 00:55

На Закарпатье мигранты пытались незаконно попасть в ЕС

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На Закарпатье мигранты пытались незаконно попасть в ЕС
Подозреваемые предстанут перед судом. Фото: Госпогранслужба Украины

На Закарпатье задержали двух незаконных мигрантов, которые пытались попасть в страны ЕС в обход пунктов пропуска. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В ходе непродолжительных поисков одном из пограничных нарядов, в состав которого входили и оперативники, удалось обнаружить в окрестностях населенного пункта Соль Великоберезнянского района двух мужчин азиатской внешности. Неизвестных сразу задержали", - говорится в сообщении.

Нарушителями оказались иностранцы - граждане Азербайджана и Узбекистана. Обоих нелегалов доставили в спецпомещение отдела пограничной службы "Большой Березный". Подозреваемые предстанут перед судом.

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Ранее на трассе "Киев - Чоп" задержали группу нелегальных мигрантов.

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